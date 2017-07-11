國際財經

周一(7月10日)倫敦金最低曾跌至1204.6美元，創下自3月15日以來的近4個月低位，但逢低買盤湧入，一度推動金價迅速反彈逾10美元至日內高位1215.4美元。儘管沽盤再度打壓金價回落至1208美元附近，但昨晚公布的美國6月就業市場狀況指數(LMCI)下滑至1.5，遜於預期2.5，令金價再度掙扎回升至1215美元附近。

由於美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)在本周三及周四將會在國會就半年度貨幣政策作證詞，投資者取態轉趨謹慎，今日(7月11日)倫敦金僅維持在1208.8美元至1215.9美元之間窄幅波動，暫時仍未見強勁的反彈動力。但金價下跌多時仍未有大規模的反彈，加上跌近1200美元關口可能會吸引一定的購買力，因此仍企圖沽空黃金的投資者需分外小心，步步為營。

但中期而言，金價分別於4月17日及6月6日兩度觸及1295美元附近高位均受阻回落，似形成大型「雙頂」，若以此雙頂的頸線1214美元水平計算，下跌量度目標可至1133美元附近。此外，金價已跌穿自2016年12月15日低位1123.1美元延伸而上的支持線水平，技術走勢亦不利於後市，金價短暫反彈後或會進一步下探1190美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)。

策略方面，待金價反彈至1218/1220美元沽出，下望1205美元，升穿1223美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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