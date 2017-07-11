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今日 18:31 國際財經

歐股中段牛皮 央行等官員講話惹關注

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英國首相文翠珊、英倫銀行副行長布羅德本特(Ben Broadbent)、歐洲央行執委科爾稍後將發表演說，料對當地政治及經濟有所啟示，歐洲股市中段牛皮。

截至本港時間下午6時28分，英國富時100指數報7313點，跌56點或0.77%；德國DAX指數報12472點，升26點或0.22%；法國CAC 40指數報5160點，跌5點或0.11%；意大利富時MIB指數報21241點，升50點或0.24%。

三藩市聯邦儲備銀行行長威廉斯(John Williams)表示，仍預計美國聯儲局今年還將加息一次，並將在未來數月開始縮減龐大的資產負債表。值得留意的是，聯儲局主席耶倫明日將在國會發表半年度證詞，或可尋求加息路徑的進一步線索。

數據方面，全美獨立企業聯盟(NFIB)報告顯示，衡量美國小型企業信心的指標有所下降，因企業表達了對華盛頓政治僵局的沮喪情緒。6月小型企業樂觀指數從5月的104.5降至103.6，但仍徘徊在10多年最高水平附近。

道指期貨暫報21349點，跌10點。

高盛表示，若石油庫存和美國活躍鑽油井數量不持續下降，紐約期油價格或跌至每桶40美元。油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報44.07美元，跌0.33美元或0.74%；倫敦布蘭特期油報46.51美元，跌0.37美元或0.79%。

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