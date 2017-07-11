國際財經

澳洲儲備銀行在上周二(7月4日)議息會議上維持官方利率在1.5%不變，並且在貨幣政策內容陳述上並沒提及加息，相反認為澳元升值將會令經濟調整複雜化。該陳述令原本期待澳聯儲收緊貨幣政策的投資者大失所望，令澳元/美元重挫逾90點至0.7590，雖然滙價在上周三最低跌至0.7570後企圖反彈，但升勢明顯受阻於0.7620至0.7630區域。

然而，澳元畢竟屬於商品貨幣，除澳洲儲備銀行的貨幣政策之外，鐵礦石價格走勢的影響亦不容忽視。自7月初以來，中國大連商品期貨交易所的鐵礦石主力合約已累計上揚3.72%至人民幣報價488.5元/噸，因此澳元/美元維持於日圖上升通道內波動價依然能持續守穩在0.7560至0.7570的支持區域上方。即使在上周五(7月7日)美國6月非農就業新增職位大增22.2萬個的拖累下，澳元/美元亦未曾跌穿0.7570一線支持。

另外值得一提的是，除大宗商品走勢之外，投資者需要留意美國聯儲局官員言論的影響。今天(7月11日)美國三藩市聯儲行長威廉斯(John Williams)發表鷹派言論，稱預期今年再升息一次是合理的看法，未來數月開始調整資產負債表是合適的以及美國通脹疲弱亦是暫時性的。除此之外，美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)亦將在周三(7月12日)及周四(7月13日)連續兩天在國會就貨幣政策進行作證。

經濟數據方面，近期投資者需要重點關注周三(7月12日)的澳洲7月墨爾本消費者信心指數、周四(7月13日)的美國6月生產物價指數(PPI)與美國6月消費物價指數(CPI)。其中美國6月CPI將會是本周最為重要的數據，若該數據表現好於預期並接近美國聯儲局通脹率目標2%，年內再度加息概率將進一步提升，或將令澳元/美元承壓。

技術分析方面，澳元/美元上周最低跌至0.7570(從5月9日低位0.7328至6月30日高位0.7711上升浪的斐波那契38.2%回吐水平)後明顯企穩，目前維持於日線圖的上升通道中波動，故匯價的升勢可能仍未結束，後市仍有機會再度向上挑戰0.7700區域阻力。

策略方面，若澳元/美元回落至0.7560/0.7570支持區域，我們將買入澳元，上望0.7680，跌穿0.7520止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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