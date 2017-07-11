國際財經

日本首相安倍晉三到訪丹麥首都哥本哈根，與該國首相拉斯穆森(Lars Lokke Rasmussen)會談，確認雙方在資源豐富的北極圈開發方面加強合作，並繼續維護自由開放的海洋秩序。

安倍在會談後的聯合記者會上表示，將在北極圈的開發和可再生能源領域加強雙邊關係，並積極推進面朝北冰洋的丹麥格陵蘭島的資源開發，以及環境保護領域的合作。

提到北韓核及導彈開發和東海南海局勢，安倍晉三強調，國際社會正面臨嚴峻挑戰，日丹兩國就緊密合作以貫徹法治達成共識。