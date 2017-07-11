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今日 10:28 國際財經 中國財經

美議員反對芝加哥交易所售華資

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《華爾街日報》報道，美國有國會議員促請監管機構否決一個成員包括幾名中國投資者的財團收購芝加哥股票交易所。

芝加哥股票交易所計劃以約2000萬美元(約1.56億港元)賣盤予一個成員包括重慶財信企業集團的財團，希望交易能吸引中國企業到這家有135年歷史的交易所上市。

不過，國會眾議院有11名共和黨和民主黨議員反對交易，將去信美國證券交易委員會(SEC)。他們認為，證交會應對上述交易持謹慎態度，稱當局可能無法監督中國人持有股權的程度。

證交會將於下月9日的最後期限前，決定批准或否決上述交易。

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