國際財經

瑞銀集團(UBS)行政總裁安恩傑(Sergio Ermotti)接受CNBC訪問時表示，因應英國脫歐，集團正考慮是否將倫敦的銀行業務職位遷移至法國法蘭克福、西班牙馬德里或荷蘭阿姆斯特丹。

瑞銀在倫敦約有5000名員工，目前正在檢討需要歐盟准入的職位可能遷往的地點。

安恩傑認為法蘭克福是個不錯的地方，此外也可能把其他不同的地點列入考慮，包括阿姆斯特丹以及馬德里，稱考慮範圍確實正在縮小。

安恩傑稱，瑞銀將於夏季結束前或第四季初期做出決定。