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今日 05:47 國際財經

科技能源類支撐 標普納指上揚

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科技股與能源股造好，標準普爾500指數與納斯特綜合指數周一雙雙造好，但道瓊斯工業平均指數尾市有回吐壓力，最終低收。

道指收市跌5點或0.03%，報21408；沃爾瑪跌2.8%，抵消了Visa與Nike的1%升幅。標普500指數升2點或0.09%，報2427，科技股領漲，原材料與能源類也升0.6%與0.3%。納指升23點或0.38%，報6176。道瓊斯運輸指數創下即市新高的9716，但收市倒退0.2%。

Robert W Baird & Co交易商Mike Antonelli表示，市場焦點現時是藍籌業績，不再是總統特朗普的新醫保與稅務改革。

三大銀行將於周五公布上季業績，分別是摩根大通、富國與花旗。Fort Pitt Capital高級基金經理Kim Caughey Forrest指出，銀行股特別受到注視，一來是因為他們是最早宣布業績的藍籌，二來是因他們屬於經濟好壞的指標。她又相信，科技股近期的沽壓已經告一段落。

此外，油價回升對整體市況有利好作用。美國債息回落，10年期債券孳息率跌1基點至2.375%，同樣對市況有正面幫助。Oanda高級分析員Craig Erlam指出，央行會否進一步利率正常化步伐，依然是市場焦點。

個別股份方面，零售股Abercrombie & Fitch放棄整間出售計劃，股價急挫逾兩成，整體零售股也受到打擊，Best Buy跌6.3%，Macy's倒退7.1%，Gap回落6.3%。

公開首架3系列汽車出廠的Tesla，股價升0.9%。

亞馬遜升1.8%。該公司宣布在美國興建一座新的物流中心。

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