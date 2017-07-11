即巿股評 港股直擊 國際財經

美股過去一個月出現板塊輪動，估值偏貴的科技股顯著回調，科網熱潮稍為降溫。另一邊廂，憧憬監管措施鬆綁、提高派息和回購股份，金融股表現突出(詳見上周六本欄)。由於科技股轉冷，拖累納指6月9日至上周五期間累挫2.7%；道指則受金融股漲勢帶動，期間錄得1.1%升幅，兩大指數走勢南轅北轍。

研究美股走勢的調研機構Bespoke，統計了自1997年起累計20個交易日(即四個星期)內納指遜於道指表現1%的日數【右圖】，發現納指跑輸道指的情況於過去20年並不常見。

附圖所見，由2014年至今，道指跑贏納指的次數屈指可數，僅出現過4段時期(計及今次)；之前3次分別發生於2014年4月10日、2016年2月5日及12月1日起展開的三段日子，皆見道指於20個交易日有其中3天勝過納指。

若計算20個交易日內有4個或以上的交易日納指表現遜於道指的話，則要回到2011年8月。當時，評級機構標普突然於8月5日褫奪美國AAA級長期主權信貸評級，市場避險情緒高漲，其後美股三大指數齊齊急挫，當中以納指最弱。

不過，數據反映納指跑輸的日子未必會長久。統計以上4次出現相關情況後，道指與納指於1個月和6個月後皆錄得升幅。道指分別平均進賬3.8%及11.18%(中位數為3.8%及12.3%)；納指則累升5.3%及17.05%(中位數5.3%及19.3%)，顯示納指長期回報仍較道指吸引；尤其目前科技股具實際盈利，而且高速增長，中長線投資價值依然吸引。

值得留意的是，要是往後納指走勢遜過道指的天數增加，甚至逐漸追近2000年底科網泡沫爆破後，在20個交易日內有高達14天跑輸道指，則可能是股市深度回調的警號。

港股方面，恒指昨天雖錄得0.63%升幅，但尚未可以確認轉好，因為大市呈現以下3種不協調情況。首先是在恒指造好的同時，國指卻收跌0.36%；其次是整體大市上升股份比例不足一半(47%)，屬市況不協調現象(註：在最近50個交易日裏，恒指當天升幅達0.3%或以上，而整體股份上升比例少於48%的不協調情況多達6次，惟暫未達到8次的「密集不協調現象」門檻；詳見5月18日「沿圖論勢」)。

另外，本報EJFQ系統內無基準日線輪動圖顯示，恒生中、小型股掉頭向下，扭轉了上周六向好的局面。現階段而言，無論恒指、國指、恒指大、中及小型股，和恒生綜合指數等，上升動力及相對表現均告下跌。以上3種狀況皆意味大市內部不太協調，股民須提高警惕。

展望港股後市，恒指上周三下試25200點後橫行，其上被6月小型長方形的底部、10天及20天線(分別為25625及25693點)壓着，下方計及6月長方形形態相若闊度，初步支持位約在25000至25200點；大型成交密集區頂部則位處24500點附近，料恒指短期內維持反覆整固局面。

信報投資研究部

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