國際財經

上周五(7月7日)美國公布的6月非農就業數據錄得22.2萬，遠高於預期17.8萬，而且5月非農數據亦從13.8萬向上修訂為15.2萬，雖然6月失業率上升0.1%至4.4%，但主要由於更多的人加入勞動大軍，不過，6月平均時薪按月增長0.2%，按年增長2.5%，兩者均低於市場預期。

由於美國6月就業數據喜中有憂，美滙指數在數據公布後走勢甚為波動，一度觸及日內低位95.72後才迅速反彈至96.10附近。但美國6月非農數據總體仍屬強勁，進一步鞏固市場對於美國聯儲局年底前再加息一次，以及開始縮表的預期，故倫敦金短暫反彈至1228.5美元後亦掉頭回落，進一步跌穿5月9日低位1214.1美元以及1210美元，最低見1207.2美元。

倫敦金在上周五大跌逾1%，原因之一是美國非農就業數據表現強勁，但更重要的是環球主要央行收緊貨幣政策的預期升溫，令貴金屬持續受壓，倫敦銀在上周五曾一度閃崩逾10%至14.35美元附近，雖然曾迅速收復大部分失地至15.80美元之上，但其後仍輾轉走低，拖累金價一同下挫。

今日(7月10日)倫敦金進一步下挫至1204.6美元，創下自3月15日以來的近4個月低位。

金價自6月6日觸及近7個月高位1295.7美元後輾轉下挫，形成下降通道，雖然我們認為金價仍有下跌空間，有機會進一步下探1190美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的61.8%斐波納契回吐水平)，但由於金價已跌近1200美元關口，而且這一個月的下跌途中沒有大規模的反彈，投資者在此刻需步步為營，小心選擇位置沽空。

策略方面，待金價反彈至1218/1220美元沽出，下望1205美元，升穿1223美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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