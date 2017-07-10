國際財經

美國上周五公布的非農就業報告強勁，以及二十國集團(G20)就貿易問題達成共識，利好市場氣氛，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間下午6時23分，英國富時100指數報7373點，升22點或0.31%；德國DAX指數報12444點，升55點或0.45%；法國CAC 40指數報5160點，升15點或0.3%；意大利富時MIB指數報21151點，升136點或0.65%。

德國聯邦統計局公布，5月經季節調整出口增長1.4%，是連續第5個月按月增長；進口增長1.2%。兩者均優於預期，市場預測出口增長0.3%，進口增長0.5%。不過，Sentix歐羅區投資者信心指數卻回軟，在上月觸及10年高位28.4後，該指數7月報28.3，主要是投資者對歐羅區經濟的預期惡化。歐羅區預期指數亦從21降至19.8。

英鎊方面，今日一度低見1.2858美元，現報1.2860美元，跌0.23%；ING分析師Viraj Patel稱，英倫銀行副行長康利夫(Jon Cunliffe)明日將發表講話，可能成為影響英鎊走勢的一個因素。歐羅現報1.1385美元，跌0.14%。

道指期貨暫報21376點，升6點。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報43.86美元，跌0.37美元或0.84%；倫敦布蘭特期油報46.32美元，升0.4美元或0.86%。