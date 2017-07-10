國際財經

上周五(7月7日)美國經濟數據表現好壞不一，其中美國勞工部公布的數據顯示，美國6月非農就業人數增加22.2萬人，大幅好於預期增加17.8萬人，創下4個月以來高位，但美國6月失業率意外上升至4.4%，脫離早前觸及的16年低位，且平均小時薪資按月增長0.2%，低於市場預期0.3%增長。不過市場普遍認為美國就業市場正吸引原本已經放棄工作的人群加入求職大軍，因而美國6月失業率上升並不會影響美國聯儲局收緊貨幣政策的步伐。受此推動，美滙指數輾轉收復96.00，美元/日圓則一舉突破114.00至日內高位114.17，刷新8周以來高位，並錄得連續四周上漲。

儘管美滙指數近期走勢不振，但日圓持續疲弱令美元/日圓自6月14日觸及八周低位108.81以來已累計反彈逾500點，上周五(7月7日)日本央行稱將在0.11%上方無限量購債，期望通過債券購買計劃將10年期國債收益率鎖定在0.11%以下，在其他主要央行朝著收緊貨幣政策的方向邁進之際，日本央行卻反其道而行之，增加國債購買規模，這一舉措暗示日本央行將進一步維持寬鬆立場不變，令日圓遭受重挫。

此外，日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)周一(7月10日)稱日本經濟正在轉向溫和擴張，但亦再次重申日本央行將維持大規模刺激計劃直至通貨膨脹穩定在2%的目標水平之上，美日兩大央行貨幣政策差異進一步推升美元/日圓至114.23，創5月12日以來的新高。

投資者應重點關注周三(7月12日)美國聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)作半年度貨幣政策證詞陳述，若耶倫再度發表鷹派言論確認美國聯儲局維持既定緊縮路線，有望為美元/日圓提供進一步上行動力。

美元/日圓自6月15日升穿日線圖的下降楔形頂部阻力後持續反彈，目前已初步到達反轉型態的目標區域114水平。雖然日線圖顯示美元/日圓目前仍維持在上升通道中，但滙價在5月初曾三度升至114.32/1114.36區域均受阻回落，而且115附近有不俗阻力，投資者要分外小心日圓空頭回補所帶來的技術反彈壓力。若美元/日圓失守短期支持113水平，需要留意滙價可能面臨更深幅度的調整。

策略方面，若美元/日圓回落至113.30至113.40區域，我們將買入美元，目標114.70，跌穿112.70止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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