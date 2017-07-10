國際財經

德國5月出口較預期強勁，增速超過進口，貿易順差擴大。

德國聯邦統計局公布，5月經季節調整出口增長1.4%，是連續第5個月按月增長；進口增長1.2%。兩數據均優於預期，市場原預期出口增長0.3%，進口增長0.5%。

VP Bank分析員Thomas Gitzel稱，全球經濟正在改善，這對德國出口型經濟產生正面影響，海外市場對德國機械需求尤其旺盛。

5月經季調後的貿易順差由4月修正後的197億歐羅擴大至203億歐羅，與預期相符。未調整的經常賬盈餘增至173億歐羅，4月修正後為149億歐羅。



