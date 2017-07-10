國際財經

新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司(GIC)在年度業績簡報中表示，未來幾年，特朗普的經濟改革成績很可能成為市場上的一個重大風險。不過，儘管存在這一風險和包括英國脫歐及美國利率逐步正常化的其他風險，市場波動率依然較低，而且估值不菲。

GIC行政總裁林昭傑稱，這意味市場中可能存在自滿情緒。林昭傑指，按照當前的估值水平，高回報機會已大減。

GIC在年報中稱，截至今年3月，GIC過去20年的年化名義回報率為5.7%，與去年一致。而過去5年，GIC名義年化回報率為5.1%，高於截至2016年3月的5年名義年化回報率3.7%。

過去一年，GIC對不同資產類別如股票、債券和私募股權等的配置幾乎沒有變化。但從這幾年來看，GIC加大了對現金和名義債券的持有量，減少對波動性較大的資產類別的持倉，如一些高風險股票市場。

GIC高層在業績簡報中說，雖然美國率先走出2008年全球金融危機，但這種復甦依然脆弱。他們表示，美國企業利潤大約在兩年前見頂，雖然利率依然相對較低，但汽車等利率敏感行業已經面臨信貸問題。

GIC投資總監Jeffrey Jaensubhakij表示，從許多方面看，市場並未意識到這種風險，美國市場仍非常接近歷史高點。若要市場保持良好走勢，特朗普的經濟改革計劃就必須發揮作用。

林昭傑稱，GIC做好了迎接長期不確定性和低回報的準備。GIC已經意識到，為獲得良好的回報，必須為一段時期跑輸市場指數做好準備，某些情況下，這段時期可能長達數年之久。

GIC負責管理新加坡的外滙儲備。美國仍是GIC最主要的投資目的地，佔其全球配置的34%，日本佔12%，亞洲其餘市場佔約19%。