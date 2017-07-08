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今日 10:52 國際財經

泛歐交易所料下半年新股上市增

泛歐交易所(Euronext)行政總裁Stephane Boujnah預計，隨着法國及荷蘭大選結束，今年下半年新股上市將會增加。

今年上半年，共有15家企業於泛歐交易所旗下四個股票交易所上市，集資額27億歐羅(約240.39億元)。2016年上半年則有15家上市，集資額32億歐羅(約284.91億港元)。

Stephane Boujnah對路透表示，由於法國和荷蘭舉行大選，因此有很多上市計劃被推遲。不過，他對下半年的新股上市尤其有信心。

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