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今日 08:53 中國財經 國際財經

支付寶微信支付與Stripe 達全球合作協議

美國矽谷公司Stripe公布，與阿里巴巴旗下的支付寶(Alipay)與騰訊(00700)旗下的微信支付(WeChat Pay)達成全球合作協議，令到網上商戶可利用其平台，收取來自中國消費者支付的款項。

Stripe指出，有關合作在星期日開始生效。該公司相信，此舉有助網上商戶爭取來自中國消費者的訂單。

支付寶是阿里旗下螞蟻金服的主要服務供應分支，有5.2億用戶使用。微信支付的用戶則有6億個。Stripe是John與Patrick Collison兄弟在2010年創立的網上支付平台。

 

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