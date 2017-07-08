國際財經 時事脈搏

在德國漢堡舉行的二十國集團(G20)峰會進入第二日會議，東道主德國總理默克爾認為要在閉幕時發表聯合公報，仍不容易，與各與會的領袖們仍然有大量工作需要進行，要求各國作出妥協，令峰會達成各方都接受成果。

第二日的會議繼續聚焦反恐、氣候變化及自由貿易等問題，又會討論發達國家與非洲在難民及衞生的合作。美國總統特朗普將與多國領袖舉行雙邊會談，包括國家主席習近平、英國首相文翠珊、日本首相安倍晉三、新加坡總理李顯龍及印尼總統佐科。他亦會出席峰會有關婦女創業的活動。

至於漢堡市的示威活動愈演愈烈，連續兩日有反全球化示威者上街遊行，並與警方爆發衝突，近200名警員受傷，超過70名示威者被捕。

大批穿黑衣反對全球化的示威者，在漢堡市內遊行，部分人在街上放置雜物，堵塞道路，又縱火燒車，搶掠多間超市和店舖，向警員投擲汽油彈，玻璃樽和磚頭，警方出動水砲驅散，有人乘坐小艇企圖闖入G20峰會場地，被警方阻止。當局派出超過兩萬名警力在全市執勤，並在全國額外抽調900名警員到場協助維持秩序。衝突中有60名示威者受傷，送院治理。

默克爾譴責暴力示威危及民眾和警員安全，強調完全不能接受暴力抗爭，但稱對和平表達訴求的示威者表示理解。