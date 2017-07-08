今日 05:07
國際財經
道瓊斯工業平均指數收市升94點或0.44%，報21414。
標準普爾500指數升15點或0.64%，報2425。
納斯特綜合指數升63點或1.04%，報6153。
美新職位增22萬 勢堅決加息
今日信報
「普特會」首晤 美盼改善與俄關係
科技股日中則昃 金融股漸次走強
信析
｜
今日信報
道指標指納指 齊以喇叭形轉向
簡卓峰
｜
今日信報
【信報月刊】王于漸：賣公屋解決貧富懸殊
主題展銷愈做愈旺
楊書健
｜
財富管理
感應式支付革新未來消費體驗
StartupBeat
Football’s Middle East airline sponsors snared in geopolitics
Simon Chadwick｜ EJ Insight
油價急挫3% 美股中段續升
國際財經 ｜ 昨日 23:33
油價跌幅擴大 歐股中段續軟
國際財經 ｜ 昨日 18:38
美就業數據佳 道指顯著高開
國際財經 ｜ 昨日 22:06
卓悅發盈警 中期料重大虧損
重要通告 ｜ 昨日 18:09
君陽金融料中期錄大幅虧損 周一復牌
重要通告 ｜ 昨日 19:08
君陽金融將公布投資虧損
重要通告 ｜ 昨日 17:57
創維數碼首季電視機銷量跌12%
重要通告 ｜ 昨日 18:50
新華社接力追打《王者榮耀》
香港財經 ｜ 昨日 22:27
美國6月新增職位22.2萬勝預期 失業率4.4%
國際財經 ｜ 昨日 20:50
恒富控股料中期虧損收窄
重要通告 ｜ 昨日 18:59
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞