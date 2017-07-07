國際財經

谷歌母公司Alphabet的自駕分支Waymo公布，已撤回3宗向召車軟件商Uber提出、涉及自駕技術專利的訴訟，但1宗仍繼續進行。

Waymo較早時控告前僱員Anthony Levandowski、指他偷取機密自駕技術設計後開設公司Otto，而有關設計最後轉至Uber。Levandowski當時成為Uber自駕技術開發主管。Uber在5月解僱Levandowski，理因是後者在內部調查上述事宜時拒絕合作。

Waymo撤回的3項指控是與Spider雷射光學定位設計有關。