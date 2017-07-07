訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:38 國際財經

油價跌幅擴大 歐股中段續軟

放大圖片

二十國集團(G20)峰會即將在德國漢堡召開，為美國總統特朗普與俄羅斯總統普京首次會面。此外，美國非農就業及失業率等數據稍後將出爐，加上油價跌幅擴大，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間下午6時34分，英國富時100指數報7342點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12354點，跌27點或0.22%；法國CAC 40指數報5135點，跌16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20960點，跌124點或0.59%。

德國5月工業生產按月上升1.2%，遠高於預期上升0.3%，前值由升0.8%修正為升0.7%。不過，英國5月製造業產出意外較前月下降0.2%，市場預估為上升0.5%，主要受汽車生產下降所累；工業生產亦下滑0.1%，市場預估為增加0.4%。受消息拖累，英鎊報1.2910美元，跌0.47%。

英國首相文翠珊在G20峰會前呼籲，特朗普重新加入巴黎氣候協定。另外，在峰會期間，特朗普將與中國國家主席習近平會面，眼下美國正就北韓問題向北京方面加大施壓，並威脅對華採取懲罰性貿易措施。

道指期貨暫報21282點，升2點。

美國及石油出口國組織(OPEC)增產，油價持續下跌，紐約原油期貨現時每桶報44.34美元，跌1.18美元或2.59%；倫敦布蘭特期油報46.93美元，跌1.73美元或2.43%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。