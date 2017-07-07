國際財經

二十國集團(G20)峰會即將在德國漢堡召開，為美國總統特朗普與俄羅斯總統普京首次會面。此外，美國非農就業及失業率等數據稍後將出爐，加上油價跌幅擴大，歐洲股市中段續跌。

截至本港時間下午6時34分，英國富時100指數報7342點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12354點，跌27點或0.22%；法國CAC 40指數報5135點，跌16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20960點，跌124點或0.59%。

德國5月工業生產按月上升1.2%，遠高於預期上升0.3%，前值由升0.8%修正為升0.7%。不過，英國5月製造業產出意外較前月下降0.2%，市場預估為上升0.5%，主要受汽車生產下降所累；工業生產亦下滑0.1%，市場預估為增加0.4%。受消息拖累，英鎊報1.2910美元，跌0.47%。

英國首相文翠珊在G20峰會前呼籲，特朗普重新加入巴黎氣候協定。另外，在峰會期間，特朗普將與中國國家主席習近平會面，眼下美國正就北韓問題向北京方面加大施壓，並威脅對華採取懲罰性貿易措施。

道指期貨暫報21282點，升2點。

美國及石油出口國組織(OPEC)增產，油價持續下跌，紐約原油期貨現時每桶報44.34美元，跌1.18美元或2.59%；倫敦布蘭特期油報46.93美元，跌1.73美元或2.43%。