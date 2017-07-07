國際財經

周四(7月6日)美國供應管理協會(ISM)公布數據顯示，儘管美國6月ISM非製造業指數意外上升至57.4，好於預期56.5和前值56.9，並連續90個月處於榮枯分水嶺50上方。不過，素有小非農之稱的美國6月ADP私人機構就業人數僅增長15.8萬，遠低於市場預期18.5萬；上周首次申領失業救濟人數升至24.8萬，高於市場預期24.3萬；降低了市場對周五非農就業數據的預期，亦令市場對美國經濟不足以支持美國聯儲局加息步伐的憂慮升溫。美滙指數受此拖累再度跌破96.00，歐羅/美元則一舉突破1.1400至日內高位1.1423，距離近13個月高位僅一步之遙。

事實上，除了美滙指數持續疲軟外，近段時間以來歐洲央行收緊貨幣政策的預期愈發升溫亦為歐羅走強提供堅實的基礎。周四(7月6日)歐洲央行會議紀要顯示，決策者們已經談及撤回過度放寬的貨幣政策，但最終因為歐羅區的經濟復蘇仍未造成通脹的飆升而沒有付諸實施。儘管如此，但這一信號無疑確認了歐洲央行正為收緊貨幣政策做準備。

此外，德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)同日內甚至表示日益強勁的經濟增長，以及通縮風險的消失正在為歐洲央行退出非常規刺激政策鋪平道路。加之上周五(6月30日)歐羅區6月消費者物價指數(CPI)按年增長1.3%，雖較上月按年增長1.4%有所下滑，但仍好於預期按年增長1.2%，我們相信若此後出現更多證據顯示歐羅區經濟進一步復蘇且通貨膨脹回升，將有望為歐羅/美元提供進一步上行動力。

今天，歐羅/美元持穩1.1400上方修整，顯示下方買需較強，投資者應重點關注今晚(7月7日)美國6月非農就業數據，鑒於美國6月ADP私人機構就業人數未如理想，若非農就業數據差於預期，美滙指數或將回吐本周全部漲幅，歐羅/美元有望企穩1.1400並進一步挑戰13個月高位1.1444甚至1.1500水平，但若非農就業數據表現良好，歐羅/美元或將再度考驗1.1300-1.1310區域支持(7月5日低位)。

策略方面，若歐羅/美元回落至1.1310/1.1320區域，我們將買入歐羅，上望1.1400，跌穿1.1270止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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