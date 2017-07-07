國際財經

周四(7月6日)美國公布的經濟數據表現好壞參半：市場重點關注的6月ADP私人機構就業人數僅增長15.8萬，遠低於市場預期18.5萬，而且5月前值從25.3萬下調至23萬；上周首次申領失業救濟人數升至24.8萬，高於市場預期24.3萬；5月貿易赤字雖收窄至465億美元，但略高於市場預期；6月ISM非製造業指數意外回升至57.4，高於預期56.5；而6月Markit服務業採購經理指數終值升至54.2，亦高於預期。

由於美國6月ADP數據表現未如理想，市場憂慮6月非農就業數據的表現亦較為疲弱，或會阻礙美國聯儲局今年下半年加息和縮表的計劃，美滙指數進一步受壓下滑至95.77水平。

不過，倫敦金未能明顯受惠於美元弱勢，僅小幅反彈至1227.4美元就再度回落。今日(7月7日)金價維持於1218.9美元至1225.6美元之間窄幅波動，走勢仍顯疲弱。

由於印度從7月1日開始將黃金消費稅從1.2%提升至3%，實金需求在某程度上受到削弱，加上歐洲、英國、美國國債收益率在貨幣政策收緊的市場預期推動之下進一步攀升，黃金的投資需求也受到影響。

因此，即使美滙指數走弱，倫敦金近期亦反彈乏力，若今晚非農就業數據表現強勁(遠高於預期17.8萬)，倫敦金將會加速下跌，進一步下探5月9日低位1214.1美元甚至1210美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的50%調整水平)。但若非農數據再度令市場失望，倫敦金有機會趁機反彈，但只要仍受制於下降通道頂部1240美元之下，金價後市仍會輾轉回落。

策略方面，待金價反彈至1238/1240美元沽出，下望1221美元，升穿1244美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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