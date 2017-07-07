國際財經

二十國集團(G20)峰會今明兩天在德國漢堡舉行，市場關注美國總統特朗普與俄羅斯總統普京首次會面。此外，投資者靜候美國非農就新增職位數據出爐，以尋找加息啟示；加上歐洲央行釋出「收水」訊號，歐洲股市早段走軟。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報7323點，跌13點或0.19%；德國DAX指數報12351點，跌29點或0.24%；法國CAC 40指數報5136點，跌16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20994點，跌89點或0.43%。

道指期貨暫報21281點，升1點。

歐洲央行(ECB)6月上月議息會議紀錄指出，倘若對通脹展望的信心改善，可能會檢討資產購買計劃的寬鬆傾向，或有可能撤除購債的承諾；資產購買計劃為關鍵工具，但不能排除在央行職權內使用其他工具。

政治方面，正在波蘭訪問的美國總統特朗普，譴責北韓日前試射洲際導彈，是非常危險的可恥行為，聲言正考慮採取嚴厲措施回應；中東四國和卡塔爾斷交風波持續，四國早前提出13項復交要求全部作廢，並計劃將行動升級，地緣政局陰霾未消散，投資者觀望氣氛濃厚。

美國上周產量增加，以及石油出口國組織(OPEC)原油產量上月升至年內最高水平，拖累油價回吐逾1%，紐約原油期貨現時每桶報44.96美元，跌0.56美元或1.23%；倫敦布蘭特期油報47.58美元，跌0.53美元或1.1%。

英國今日稍後將公布5月工業及製造業產出數據，市場預期按月分別增長0.4%及0.5%，前值均升0.2%。此外，美國將公布6月非農就業人口變動及失業率，預期分別為增長17.8萬人及4.3%，前值為升13.8萬人及4.3%。