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今日 15:00 國際財經

日股低收64點 本周跌0.52%

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隔晚美國股市顯著下滑，其中納斯特綜合指數回落1%，因投資者進一步沽售科技股，加上地緣局勢緊張，以及央行接近開始收緊量化寬鬆措施，拖累亞太區股市走軟。

日本央行今早宣布調高買債規模，在0.11%孳息率水平，無限量買入10年期公債，惟消息未能扭轉日本股市的跌勢，日經平均指數收報19929點，跌64點或0.32%。本周累跌0.52%。

南韓股市亦下跌，韓國首爾綜合指數收報2379點，跌7點或0.33%。

澳洲股市跌近1%，澳洲普通股指數收報5743點，跌53點或0.93%。

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