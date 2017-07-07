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今日 08:35 國際財經

高通控蘋果侵權 冀限制iPhone輸美

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美國晶片巨擘高通(Qualcomm)控告蘋果，指其侵犯專利權。高通還向美國國際貿易委員會提出申訴，要求阻止沒有安裝其晶片的蘋果iPhone輸入美國。事件反映兩大科技巨擘的爭拗升級。

高通指控蘋果侵犯了6項專利，主要是與手機技術有關。蘋果發言人回應稱，該公司願意向高通支付合理的專利權費，但一直無法就收費達成共識。

業界指出，高通與蘋果在價錢上談不攏，因而觸發一連串爭拗，而且不易解決；高通今次的策略是要迫使蘋果支付專利權費，以及顯示高通在科技上依然領先。

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