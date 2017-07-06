今日 05:49
國際財經
金寶湯在周四公布，以7億美元(54.6億港元)收購太平洋食品。消息公布後，該公司股價在市後時段升0.5%至51.92美元。
該公司指出，收購在完成首12個月後，對集團盈利影響是中性的。
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