國際財經

投資者進一步沽售科技股，加上地緣局勢緊張，以及央行接近開始撤出量化寬鬆措施，美國股市低收。

道瓊斯工業平均指數下跌158點或0.7%，收市報21320；通用電氣與英特爾領跌。標準普爾500指數回落22點或0.9%，收市報2409；11個主要分項指數全部下跌，電訊與地產股領跌。納斯特綜合指數倒退61點或1%，收市報6089。

Robert W. Baird & Co股票交易商Mike Antonelli表示，投資者從7月初開始便沽售科技股，轉持其他類別，主導大市走勢。但他相信，換馬行動未有令大市轉勢。

Capitol Securities Management首席經濟策略師Kent Engelke指出，科技股影響較油股高4倍，因此沽壓導致大市回落。

IG高級分析員Chris Beauchamp認為，地緣危險升溫，引發避險情緒高漲，投資者開始從股票轉持債券，也影響大市氣氛。他又相信，踏入7月，市場交投淡靜，也打擊投資者情緒。

Wedbush Securities股票主管Ian Winer表示，債券孳息率上升，也對金融及科技股有所影響。

個別股份方面，歐盟反壟斷機關指通用電氣可能誤導投資者，股價跌3.8%。銷售欠佳的電動汽車生產商Tesla，股價回落5.6%。

6月銷售倒退的零售商L Brands，股價回落14%。銷售成績佳的Costco，股價跌0.6%。