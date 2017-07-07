國際財經

空巴公布，卡塔爾航空取消訂購4架A350客機的訂單。以面價計算，有關金額為12億美元。

此舉意味該間中東航空公司需要在目前市場疲弱情況下，重新找尋該4架客機的買家，並且為專門進行的內部設計費6000至8000萬美元進行撥備。

有關取消訂單適值A350出現延誤，以及卡塔爾出現外交風波期間發生。卡塔爾航空行政總裁Akbar Al Baker表示，取消訂單是因為空巴延誤所致。空巴發言人指出，取消訂單與供應鏈問題有關，相信有關訂單可以被重置。