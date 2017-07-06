國際財經

周三(7月5日)倫敦金曾一度跌至近兩個月低位1217.4美元，但低位獲得逢低買盤的支持而回升至1220美元上方，加上最新公布的美國聯儲局6月議息會議紀要沒有透露何時開始縮減資產負債表，而且委員們對於何時開啟縮表存在意見分歧，偏鴿派的紀要內容拖累美滙指數回落，推動倫敦金進一步反彈至1226美元附近。

今日(7月6日)金價曾進一步攀升至1229.1美元，可惜仍缺乏動力突破1230美元阻力，目前已小幅回落至1224美元附近。今晚8時30分美國方面將會公布素有「小非農」之稱的6月ADP私人機構就業人數，若數據高於預期的18.5萬，將會再度打壓金價回落，否則金價將會藉機進一步反彈至1235美元甚至1238美元附近。

不過，市場焦點在於周五公布的6月非農就業數據，而且近月ADP私人機構就業數據雖表現強勁，但非農數據卻表現遜色，因此ADP私人機構就業數據對於金融市場的影響可能會較為有限。

若美國6月ADP私人機構就業人數及6月非農就業數據均表現強勁，金價應會加速下跌，進一步下探5月9日低位1214.1美元甚至1210美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的50%調整水平)。

策略方面，待金價反彈至1238/1240美元沽出，下望1221美元，升穿1244美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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