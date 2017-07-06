國際財經

周三(7月5日)四位俄羅斯政府官員透露，俄羅斯希望維持石油輸出國組織(OPEC)目前的減產協議，並將於本月稍晚舉行的OPEC部長級會議上反對任何進一步減產的提議。俄羅斯政府擔憂此時加大減產力度將令市場產生延長減產協議不足以支持油價的預期，不利於油價的健康發展。但鑒於全球原油供應過剩局面持續，加之美國頁岩油產量大幅增長，市場愈發質疑OPEC減產能否取得成效，紐約8月原油期貨受此拖累而大幅下挫逾4%，創一個月最大單日跌幅，並結束了自觸及6月21日低位42.05美元以來的連續9日上漲。美元/加元更則借此機會一度收復1.3000整數關口至日內高位1.3013。

不過，周四(7月6日)淩晨2點公布的美國聯儲局6月FOMC會議紀要顯示，聯儲局官員重申支持逐步加息的政策路徑，絕大多數聯儲局官員將通脹疲軟歸結於臨時性的特殊因素，但在何時啟動縮表問題上存在分歧，並無透露縮表啟動的具體時間，令市場略感失望。加之美國5月工廠訂單按月下降0.8%，差於前值按月下降0.3%，為連續第二個月下降，美元/加元最終失守1.3000整數關口並回落至1.2950附近修整。

事實上，加元在過去一個月內的表現可謂令人欣喜，美元/加元6月份收跌近4%，令加元上漲幅度冠絕七大主要貨幣之首。加元的強勢除了受惠於美滙指數持續疲軟之外，加拿大央行行長波洛茲(Stephen Poloz)更曾表態稱，2015年的降息已見成效，隨着過剩產能消耗殆盡，央行需考慮其他選項。波洛茲的鷹派言論令市場預計加拿大央行最早將在7月12日的政策會議上將利率上調25個基點至0.75%，若此後加拿大央行透露出更多即將升息的跡象，有望為美元/加元提供進一步下行動力。

若周五(7月7日)加拿大公布的6月就業人數、6月失業率及6月IVEY採購經理人指數等經濟數據表現強勁，將有助於提升市場對於加拿大央行加息的預期；但與此同時亦需留意同日公布的美國6月非農就業數據，因美國非農數據的強弱亦關係著美滙指數的反彈力度。

技術分析方面，美元/加元自7月4日觸及近10個月低位1.2911後出現反彈，目前基本圍繞於1.2900至1.3000區間震蕩。鑒於日線圖上美元/加元多次反彈受阻於1.3000/1.3013區域，滙價需突破此處阻力區才有望進一步向上挑戰1.3080及1.3100阻力區(下降通道頂部)，否則後市重拾跌勢的可能性應更大，若滙價最終跌穿短期支持1.2900一線，後市將會進一步下探1.2800甚至1.2760區域。

策略方面，若美元/加元跌破1.2925，我們將沽出美元，下望1.2805，升穿1.2980止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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