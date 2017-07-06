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今日 16:06 國際財經

歐股早段反覆 靜待歐央行會議紀錄

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歐洲央行稍後將公布上次貨幣政策會議紀錄，投資者期望從中推測央行貨幣政策去向。同時，美國聯儲局6月議息紀要顯示，部分官員傾向在數月內啟動縮減資產負債表(縮表)安排，但部分官員則有不同看法。歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時45分，英國富時100指數報7362點，跌5點或0.07%；德國DAX指數報12445點，跌8點或0.07%；法國CAC 40指數報5164點，跌15點或0.3%；意大利富時MIB指數報20973點，升34點或0.16%。

道指期貨暫報21411點，跌11點。

政治方面，美國警告北韓稱，若有必要將動武保護自己及盟友安全；中東四國認為卡塔爾沒有正面回應和解訴求，繼續對後者實施制裁，投資者避險情緒升溫。

美國戰略石油儲備連續第17周下跌，令到6月底止的總儲備降至12年來最低，加上美國石油協會(API)統計的上周原油庫存減少580萬桶，減幅多過市場預期，推動油價升逾1%，紐約原油期貨現時每桶報45.66美元，升0.53美元或1.17%；倫敦布蘭特期油報48.33美元，升0.54美元或1.13%。

美國今日稍後將公布上周首次申請失業救濟人數、上月ISM非製造業指數及5月貿易賬，市場預期分別為24.3萬人、下跌463億美元及56.5，前值分別為24.4萬人、減少476億美元及56.9。

此外，美國能源資訊局(EIA)亦將公布上周原油庫存，預期為減少200萬桶，前值為升11.8萬桶。

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