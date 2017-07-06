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今日 11:27 國際財經

法國擬建立885億創新投資基金

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法國財長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，將在未來數月宣布大規模資產出售計劃，為總統馬克龍(Emmanuel Macron)設立100億歐羅(約885.12億港元)基金，投資於顛覆式創新的競選承諾提供融資。

據悉，法國政府持有許多公司的股份，其中包括能源巨頭法國電力(EDF)、汽車製造商雷諾(Renault)以及電訊集團Orange。勒梅爾下屬的國有資產管理公司管理着900億歐羅左右的資產。

勒梅爾未說明希望政府出售哪些持股，但表示會在未來數月內做出決定。

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