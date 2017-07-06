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今日 10:59 國際財經

朱克伯格倡美國設基金 每年向居民派錢

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Facebook創始人朱克伯格(Mark Zuckerberg)認為，美國其他地區的政府應該仿效阿拉斯加州，每年向居民發放一筆金錢。

朱克伯格趁着美國獨立日長周末與妻子一同前往阿拉斯加州度假，期間不忘再次倡議建立「普遍基本收入」制度，建議美國其他地方向阿拉斯加州學習，當地所有居民每年都能獲得政府發放的一筆金錢。他在其Facebook賬戶上發文稱，作為「旅行挑戰年」的一部分，與太太Priscilla Chan在阿拉斯加州度周末。該州的社會保障系統與眾不同令他印象深刻，並認為這能為美國其他地區提供一些好的經驗。

早在1976年，當阿拉斯加州的石油管道建設接近完成時，該州就投票設立「阿拉斯加州永久基金」，目標是和後代分享石油財富。至今，阿拉斯加州的居民仍能夠每年從該基金獲得一筆被稱為「永久基金股息」的現金分紅，正常情況下每人每年可獲得1000美元以上，條件是必須在阿拉斯加州居住一年以上，並且沒有計劃離開該州份。

朱克伯格指出，除了「永久基金」以外，阿拉斯加州還有另外一種形式的普遍基本收入制度，就是原住民公司(Native Corporations)，這些公司每年都向其股東發放股息。這意味阿拉斯加州的原住民，每年獲得兩份股息，其中一份來自原住民公司組織，另一份來自永久基金。

今次是朱克伯格今年第二次提出建立「普遍基本收入」制度的建議。今年5月，朱克伯格在哈佛大學畢業典禮上發表演講時，公開呼籲有必要考慮在美國建立普遍基本收入制度，認為只有在基本需求得到滿足的情況下，才能激發人們的創造力和創新精神。

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