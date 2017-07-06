國際財經

科技股造好，牽動標準普爾500指數與納斯特綜合指數上揚。但油價下滑與經濟數據欠佳，道瓊斯工業平均指數偏軟。聯儲局議息紀要顯示，該局官員們在縮減資產負債表規模時間上存在分歧。消息對大市影響有限。

道指收市跌1點或0.01%，報21478；Nike、迪士尼、雪佛龍與埃克森美孚下滑，抵消波音、英特爾與微軟的升勢。標普500指數升3點或0.15%，收市報2432；科技股造好，健護與金融類下滑。納指升40點或0.67%，收市報6150。

較早時，聯儲局公布上月議息紀要，顯示該局官員們在縮減資產負債表規模時間上存在分歧，有官員贊成數月內展開，也有官員表示要保持觀望。

Wedbush Securities股票部主管Ian Winer認為，紀要整體而言沒有新意，投資者仍難以評估加息步伐與縮表時間。

紀要公布前，美國公布5月工廠訂單跌0.8%，較預期差。Voya Investment Management首席市場策略師Doug Cote指出，經濟數據參差，令人更難以確定聯儲局加息意向。

Prudential Financial投資總監Quincy Krosby表示，有投資者趁低吸納科技股，推動市況略佳，但市況依然是牛皮悶局。

市場觀望氣氛濃，關注焦點包括北韓試射導彈後的地緣政局變化、周五公布的美國上月非農業職位增長數據，以及同日舉行的20國集團(G20)峰會消息。

個別股份方面，紐約油價跌逾4%，能源股受壓，切爾皮克跌6.6%。前一天公布第二季銷售欠佳的Tesla，股價急跌7.2%。

亞馬遜、蘋果、微軟與eBay上升。