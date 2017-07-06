國際財經

聯儲局公布的6月議息紀要顯示，部分官員傾向在數月內啟動縮減資產負債表（縮表）安排，但部分官員則有不同看法。

該局上月議息會後在聲明內指出，計劃在今年內啟動縮減4.5萬億美元資產負債規模的安排。當時，聯儲局已講解縮表開始的做法，但沒有訂出開始時間。

紀要顯示，官員們對於啟動縮表的時間有不同看法，部分傾向在數月內啟動，有經濟師早前預期該局最快9月開始縮表，而上述說法加強了有關揣測。

但部分官員們則認為應該推遲作出決定，直至今年較後時間，因為可容許官員們評估經濟活動與通脹後再作決定。

此外，部分官員們視縮表為結束量寬措施的其中一步。但有些官員認為，縮表不應是貨幣政策考量的重要一部分。

紀要又顯示，聯儲局官員們對失業率也有分歧。儘管失業率已降至4.3%，但部分官員認為失業率對勞工酬勞的正面影響有限，認為可以讓失業率進一步下降至預期反映全面就業的失業率指標以下一段時間。不過，部分官員則擔心，倘若失業率在一段時間內低於失業率指標，可能觸發通脹升勢很急促，以及金融市場不穩。

此外，紀要顯示大部分官員認為，通脹在近數月放緩，是受到特別因素影響，而有關因素將不會持續，因而有信心通脹重新回升，明年升至2%指標水平。不過，有少量官員對於通脹放緩感到憂慮，關注數據會持續疲弱。少數官員們認為，通脹疲弱令到他們對維持加息步伐感到不快。

官員們也討論了近期經濟情況，認為在首季放緩後，美國經濟已開始復蘇，主要是由商界投資與消費開支平穩增長所帶動；同時全球經濟情況有所好轉，紓緩了它對美國經濟衝擊的憂慮。

官員們同時關注在加息後，金融市場沒有出現收緊情況。部分官員們指出，股市在加息後不跌反升。