國際財經

周二(7月4日)美國金融市場因美國獨立日假期休市，市場成交淡靜，倫敦金全日僅維持於1220.4美元至1226.4美元之間窄幅波動，未能延續亞洲時段因北韓緊張局勢而引發的短暫升勢。

美滙指數自周一強勁反彈重返96上方之後，經過周二的窄幅整固，今日進一步攀升96.49附近，刷新5日高位。受累於美元強勢，倫敦金今早反彈受阻於1228.6美元後掉頭回落，目前已再度跌穿1220美元，最低見1217.4美元，創下自5月9日以來的近兩個月低位。

由於周四凌晨2點將會公布美國6月議息會議紀要，市場焦點將會重回美國聯儲局下半年開始縮減資產負債表及加息的前景之上。若此會議紀要沒有意外的鴿派傾向，金價應會繼續受壓；若周四及周五公布的美國6月ADP私人機構就業人數及6月非農就業數據均表現強勁，金價應會加速下跌，進一步下探5月9日低位1214.1美元甚至1210美元(從2016年12月15日低位1123.1美元至2017年6月6日高位1295.7美元的上升浪的50%調整水平)。

策略方面，待金價反彈至1238/1240美元沽出，下望1221美元，升穿1244美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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