國際財經

儘管上周英倫銀行行長卡尼(Mark Carney)表態支持未來幾個月開始討論加息可能性，成功令英鎊/美元錄得8個月以來的最大周度漲幅2.37%，但在本周行情開局後英鎊/美元表現卻令人大失所望，不但跌穿1.3000支持，而且目前屢次下探1.2900支持區域。究其原因，英國低迷的經濟數據難辭其咎。

提到英國經濟數據，周一(7月3日)公布的英國6月Markit製造業採購經理人指數(PMI)絕對不容忽視，該數據降至54.3，創出三個月以來最低水平，並低於預期的56.5，而5月的數據也被下修至56.3。該數據表明英國製造業活動放緩，難以承擔抵消英國消費者支出放緩影響的「重任」。加上當天美國6月供應管理協會製造業PMI錄得57.8，大幅好於預期，美滙指數大漲收復96.00重要心理關口，拖累英鎊/美元重挫0.68%至1.2936，最低見1.2930。

其次，周二(7月4日)公布的英國6月Markit建築業PMI大跌至54.8，低於市場預期的55.0及前值56.0。今日公布的英國6月Markit服務業PMI跌至53.4，亦低於市場預期的53.5。連續三個重要的PMI數據都不及預期，令人憂慮英國第二季經濟增長動力呈現放緩。

至於英倫銀行方面，儘管行長卡尼之前表態支持討論是否進行十年來首次加息，但其中一名貨幣政策委員會(MPC)委員弗利葛(Gertjan Vlieghe)周一表示，雖然央行內部部分委員支持加息，但他傾向於維持利率在歷史低位。而英倫銀行首席經濟學家霍爾丹(Andy Haldane) 雖表示央行需要「嚴肅考慮」加息以抑制通脹，不過他對當前利率水平感到滿意。由此可見，英國8月加息亦非「板上釘釘」的事。

技術分析方面，英鎊/美元在6月30日與7月1日兩度受阻於1.3030一線，顯示該位置存在強勁沽壓。更為關鍵的是，經過兩次受阻後，英鎊滙價在小時圖的走勢形成小型「雙頂」形態，並跌穿頸線對應位置1.2960。雖然目前英鎊/美元已初步到達小「雙頂」的下跌量度目標1.2890附近，但投資者需警惕滙價的短期下行走勢可能尚未結束。若失守短期支持1.2860(從6月21日低位1.2588至6月30日高位1.3029的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)，英鎊/美元或會進一步下探1.2800甚至1.2760水平。

本周後段英國的重要經濟數據不多，市場焦點在於周四凌晨公布的美國聯儲局6月貨幣政策會議紀要以及周五的美國6月非農就業數據，若美國就業數據表現強勁，無疑將進一步推動美滙指數反彈，從而令英鎊/美元走勢受壓。但若美國就業數據仍然疲弱，令市場強烈懷疑美國今年再度加息一次的可能性，英鎊/美元將可重拾升勢。

策略方面，我們根據6月29日的策略已在1.2930買入英鎊(上望1.3070，1.2880止損)。

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