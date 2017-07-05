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今日 18:41 國際財經

歐股中段牛皮 期油跌逾1%

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歐洲央行(ECB)執委科爾表示，央行管委會沒有討論過調整貨幣政策，加上美國聯儲局明日凌晨2時將公布上月議息會議紀錄，市場觀望氣氛濃厚，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間下午6時22分，英國富時100指數報7352點，跌5點或0.07%；德國DAX指數報12440點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數現報5178點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報20943點，跌87點或0.42%。

IHS Markit稱，法國6月服務業採購經理指數(PMI)從5月的57.2微降至56.9，高於初值的55.3，並穩步站在榮枯分界線50上方。歐羅區6月綜合PMI終值為56.3，不及5月的56.8，但高於初值55.7。

不過，英國6月服務業PMI跌至53.4，低於5月的53.8，亦略低於市場預估的53.5。英國國家統計局稱，今年首3個月英國經濟生產率下滑，為2015年底以來首降，顯示未來英國經濟面臨不少挑戰。受消息影響，英鎊現報1.2915美元，跌0.04%。

道指期貨暫報21435點，跌1點。

油價先升後跌，紐約原油期貨現時每桶報46.43美元，跌0.64美元或1.26%；倫敦布蘭特期油報48.97美元，跌0.64美元或1.29%。

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