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今日 16:50 國際財經

法國6月服務業PMI 56.9續強勁

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法國企業對於總統馬克龍放鬆監管計劃的信心增強。IHS Markit稱，法國6月服務業採購經理指數(PMI)從5月的57.2微降至56.9，高於初值的55.3，並穩步站在榮枯分界線50上方。

IHS Markit的綜合PMI指數從5月的56.9跌至56.6，但也勝初值的55.3。

IHS Markit經濟學家Alex Gill表示，最新數據表現甚佳，為法國服務業第二季畫上圓滿句號，4至6月整體企業活動指數平均為56.9，為6年來最強勁的單季表現。

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