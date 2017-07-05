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今日 15:53 國際財經

歐股早段反覆 靜待儲局議息紀錄

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美國聯儲局稍後公布上月議息會議紀錄，投資者期望從中獲得更多未來加息的線索；此外，中東四國今日將在埃及開羅會面，商討是否維持對卡塔爾的制裁，加上聯合國安理會將舉行閉門會議，討論北韓試射洲際導彈，投資者轉趨觀望，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7368點，升11點或0.15%；德國DAX指數報12431點，跌5點或0.04%；意大利富時MIB指數報20998點，跌32點或0.16%。

法國總理菲利普(Edouard Philippe)認為，法國債務規模太高，稱是時候讓該國脫離對寬鬆公共支出的依賴，並承諾在未來5年縮減支出和控制債務。法國CAC 40指數現報5168點，跌6點或0.13%。

道指期貨暫報21447點，升11點。

朝鮮半島和中東地區的地緣政治緊張，抵消石油出口國組織(OPEC)6月日產量創下今年新高的消息。油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報47.09美元，升0.02美元或0.04%；倫敦布蘭特期油報49.7美元，升0.09美元或0.18%。

法國、德國及歐羅區今日稍後將公布上月綜合採購經理指數(PMI)終值，市場預期按月分別為55.3、53.7及57.7，均前值相同。此外，英國及意大利亦將公布上月綜合PMI數據，預期分別為53.9及54.9，前值為54.4及55.2。

此外，美國稍後公布5月工廠訂單及耐用品訂單終值，預期分別為按月下跌0.5%及1%，前值為跌0.2%及1.1%。

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