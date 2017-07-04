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今日 05:24 國際財經

埃克森等能源巨擘 反對制裁俄羅斯法案

埃克森美孚與多間石油巨擘反對美國國會擬訂、更嚴厲制裁的俄羅斯法案。

有關法案上月已得到參議院以98對2票的大比數通過，現時由眾議院審理。不過，埃克森與石油巨擘的說客未有放棄，正爭取眾議員支持，令到法案不獲通過，理由是此舉打擊美國能源企業在全球開發能源項目的彈性。根據草擬的法案，美國公司不可與俄羅斯公司共同進行投資。

美國總統特朗普也反對有關立法。不過，推動法案的部分理由，是俄羅斯干預去年的美國總統大選，因此被指與俄羅斯勾結的特朗普，在反對法案上也受到阻礙。

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