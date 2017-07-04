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今日 03:25 國際財經

瑞銀料油價下半年可能升逾兩成

瑞銀分析員Giovanni Staunovo表示，油價在今年下半年可能大幅上升兩成，因為供過於求問題可能得以解決。

他預期，紐約期油在年底前可見58美元，布蘭特期油升至60美元，意味兩者分別有23%與20%上升空間。Staunovo認為，他的假設是第三季的石油供應增長較需求增長慢，屆時存貨將有較大幅度的回落，從而掀動價格上升。

對於市場擔心美國產量飊升，Staunovo相信，市場看法過於悲觀，因為全球供求問題會主導價格，而美國市場不可能改變宏觀格局。

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