國際財經

卡塔爾國營石油公司宣布，計劃在未來數年大幅增加液化天然氣（LNG）產量三成。

該公司指出，計劃倍增該國北部一個籌劃的天然氣項目產量預測，因此全國LNG年產量在2022至2024年期間，將由目前的7700萬噸，增至1億噸。

卡塔爾原先已是全球最大的LNG出口國之一，而今年提升產量，可能進一步鞏固其主導地位。美國總統特朗普在上周曾表示，希望推動美國公司生產更多LNG，讓該國成為全球能源大國。根據國際天然氣聯盟數據，全球去年LNG市場需求為2.58億噸。