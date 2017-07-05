國際財經

路透引述消息人士稱，美國政府已提交申請，參與了歐盟要求蘋果公司支付130億歐羅未繳付稅款的訴訟。

歐盟是在去年裁定蘋果利用與愛爾蘭簽訂的稅務協議，逃避繳付其他成員國的大量稅款，因而作要求蘋果繳付130億歐羅稅款。蘋果在去年12月就有關裁決作出上訴，案件將由盧森堡為基地的歐洲次高級法院審理，後者預期明年底前進行庭審。

美國前總統奧巴馬政府曾表示，不滿歐盟對上述案件的裁決。但總統特朗普政府上台後，一直沒有就事件表態。不過，消息人士指出，美國政府已向歐盟次高級法院提交申請，要求參與案件。