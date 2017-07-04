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今日 22:33 國際財經

歐盟准意大利拯救西雅那銀行

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歐盟批准意大利救助該國第三大的西雅那銀行(Banca Monte Dei Paschi Di Siena)，意味該行54億歐羅資本重組計劃獲開綠燈。

意大利政府將注入54億歐羅，作為預防性資本重組的一部分。歐盟表示，西雅那銀行的股東和非優先債券持有人貢獻了43億歐羅，方式是將非優先債券轉換成股份及攤薄現有股東權益。

意大利政府獲准向西雅那銀行提供預防性資本重組計劃，該計劃提供在歐盟銀行業清算條款以外的一種例外情況，即允許將公共資金注入出現問題的銀行，而債權人只需要作出有限付出。

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