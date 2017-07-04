國際財經 即巿股評

周一(7月3日)美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示，美國6月ISM製造業指數上升至57.8，高於預期55.2，並突破了2月份前值57.7，刷新自2014年8月以來新高，該項數據已經連續十個月高於50榮枯線水平，表明美國製造業繼續擴張。受良好數據推動，美滙指數自8個月低位反彈，並一舉收復96.00，澳元/美元則受阻於0.7700關口，並輾轉回落至日內低點0.7643。

自上周歐洲央行、英國央行及加拿大央行紛紛暗示將收緊貨幣政策以來，市場愈發期待澳洲儲備銀行將緊跟主要央行的緊縮步伐，傳遞出更為鷹派的訊號，加之上周五(6月30日)中國6月官方製造業採購經理指數(PMI)上升至51.7，連續11個月位於榮枯線上方，澳元/美元曾一度升至三個月以來高位0.7711。但令人失望的是，今天澳洲儲備銀行在最新貨幣政策會議上宣布維持基準利率於1.5厘不變，儘管在最新貨幣政策聲明中指出全球經濟繼續上揚，預計澳洲經濟也將逐步上行，但亦再次重申澳元升值會使經濟調整面臨困難。澳洲儲備銀行政策聲明意外偏中性，令澳元多頭大失所望，利率決議公布後，澳元/美元快速下跌逾60點至0.7616，目前更進一步下滑至0.7590，刷新自6月29日以來的4日新低。

此外，鐵礦石自8個月低位以來反彈近20%後已到達此前密集交易區間，今日鐵礦石刷新近6周高位後顯示出上漲乏力的表現，最終更大幅收跌2.82%，回吐近三個交易日以來的漲幅。市場憂慮若鐵礦石受阻並持續回落，將為澳元/美元提供進一步下行動力。

投資者應重點關注周五(7月7日)公布的美國6月季調後非農就業人口變動，若數據大幅好於預期，市場對美國聯儲局年內加息步伐將重拾信心，有望推動美滙指數進一步邁向98.00，屆時澳元/美元可能會面臨進一步調整。不過，澳元/美元似乎正在周線圖形成大型圓底，只要滙價能企穩中期支持0.7370/0.7400之上，後市仍有機會輾轉回升挑戰頸線阻力0.7800水平。澳元/美元的短期支持則留意0.7590(18日指數移動平均線水平)、0.7565(從5月9日低位0.7328至6月30日高位0.7711的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)及0.7520。

策略方面，我們已根據6月23日策略0.7700沽出澳元(下望0.7630，升穿0.7755止損)並於0.7630平倉，獲利70點。若澳元/美元回落至0.7550/0.7565區域，我們將買入澳元，上望0.7670，跌穿0.7510止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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