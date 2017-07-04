國際財經

美股今天獨立日假期休市，加上歐羅區及英國數據遜預期；在地緣政治因素拖累下，市場觀望態度濃厚，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間下午6時15分，英國富時100指數報7368點，跌8點或0.12%；德國DAX指數報12451點，跌24點或0.2%；法國CAC 40指數現報5188點，跌6點或0.13%；意大利富時MIB指數報21009點，跌3點或0.02%。

歐盟統計局公布，歐羅區5月生產者物價指數(PPI)按月下降0.4%，市場預測為下降0.2%；按年則上升3.3%，市場預測為上升3.5%。Markit/CIPS英國6月建築業採購經理指數(PMI)跌至54.8，低於5月創下的18個月高位56.0，亦略低於市場預期的55.0。

不過，英國央行貨幣政策委員會(MPC)委員麥卡弗蒂(Ian McCafferty)堅持認為現在應該加息的觀點，並稱英國經濟放緩程度並沒有預測的那麼大。歐洲央行(ECB)執委兼首席經濟學家普雷特(Peter Praet)今晚將發表講話。英鎊現報1.2921美元，跌0.14%

道指期貨暫報21463點，升27點。

油價持續偏軟，紐約期油現時每桶報46.96美元，跌0.11美元或0.23%；倫敦布蘭特期油報49.56美元，跌0.12美元或0.24%。