訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:40 國際財經

三星擬在韓投資1455億擴大晶片產量

放大圖片

三星電子計劃在南韓投資至少21.4萬億韓圜(約1455.2億港元)，以擴大該公司在記憶體晶片和下一代智能手機顯示器方面的領先優勢。

三星稱，此項支出計劃包括在2021年前，在平澤市的新NAND記憶體晶片廠投資14.4萬億韓圜。該公司又將在華城市現有的廠區投資6萬億韓圜新建一條半導體生產線，不過沒有說明時間安排和生產何種產品。

此外，三星又計劃，在中國西安的NAND生產基地增加一條生產線，以滿足對用於長期數據存儲晶片需求的增長。但目前尚未確定投資規模或時間。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。