國際財經

三星電子計劃在南韓投資至少21.4萬億韓圜(約1455.2億港元)，以擴大該公司在記憶體晶片和下一代智能手機顯示器方面的領先優勢。

三星稱，此項支出計劃包括在2021年前，在平澤市的新NAND記憶體晶片廠投資14.4萬億韓圜。該公司又將在華城市現有的廠區投資6萬億韓圜新建一條半導體生產線，不過沒有說明時間安排和生產何種產品。

此外，三星又計劃，在中國西安的NAND生產基地增加一條生產線，以滿足對用於長期數據存儲晶片需求的增長。但目前尚未確定投資規模或時間。