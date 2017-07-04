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今日 12:36 國際財經

澳洲5月零售銷售遠超預期

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澳洲統計局公布的數據顯示，5月經季節調整的零售銷售按月增長0.6%，高於市場預期的增長0.2%；加上4月的零售銷售增長1.0%，使其成為自2013年底以來表現最好的兩個月。

澳洲央行今日召開7月政策會議，預計將保持指標利率在紀錄低位1.5%不變。

有分析師指，澳洲央行將會堅持中性立場，因家庭債務佔可自由支配收入的比例處於190%的紀錄高位，這無論用任何標準衡量都是很高的。

由於近期歐洲和加拿大等央行均取態轉鷹，今次澳洲數據表現佳，令市場把目光都聚焦在澳洲央行的會後聲明。

 

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