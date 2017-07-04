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今日 03:56 國際財經

傳蘋果測試面容掃描解鎖技術

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外電引述消息人士稱，蘋果正測試以面容取代指紋的iPhone解鎖技術。如果測試結果順利，該技術可能應用在今年較後時間推出的新iPhone。

蘋果發言人拒評上述消息。

據悉，蘋果希望通過新的3D感應器，以掃描面容取代指紋辨認安排，不單可以解鎖，還可以作為轉賬憑證。不過，有關技術仍處於開發階段，未必可以很快應用。蘋果也測試同一感應器，作為眼晴掃描解鎖的能力。

消息人士指出，蘋果的掃描面容設計，是要把手機平放在枱面進行，而不是拿在手向面進行掃描。

除了蘋果外，三星也在研究以生物標記解鎖的技術。

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