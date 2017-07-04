國際財經

美國製造業指數較預期佳，能源與金融類股份造好，但科技股偏軟，美國股市在下半年的首個交易天個別發展，道瓊斯工業平均指數曾創下即市新高。周二是美國獨立日假期，當地金融市場休息。

假期前夕，美國股市提前在香港時間周二凌晨一時收市。道指收市升129點或0.6%，報21479，遠低於即市新高的21562；傳聞與Verizon達成一項協議的迪士尼領漲；高盛、摩根大通與雪佛龍也是支持道指上升的主力。

標準普爾500指數升5點或0.2%，收市報2429；能源與金融分項指數分別升2%與1.3%，科技分項指數跌0.9%。納斯特綜合指數跌30點或0.5%，收市報6110。

道瓊斯運輸指數創下收市紀錄新高，收市報9639，是3月1日以來首次。代表中小企業的Russell 2000指數也創下收市新高，報1426。有分析員認為，上述兩項指數同日創新高，反映華爾街後市仍可看高一線。

較早時，美國供應管理協會(ISM)公布6月製造業指數升至57.8，優於預期的55.5 ，也是2014年以來最高。Markit公布的6月製造業指數跌至52.0，前一月為52.7。

Wells Fargo Funds Management首席股市策略師John Manley認為，大市基調良好，投資者情緒也樂觀，藍籌盈利料保持增長，儘管股票價值處於高位，但沒有壞消息可拖累指數顯著回吐。

Penn Mutual Asset Management行政總裁David O’Malley也對後市持樂觀看法，指出美國10年期債息升至2.34%，對金融股有利，也反映經濟健康。

個別股份方面，特斯拉升2.5%。該公司行政總裁馬斯克披露，周五開始生產3型號汽車。